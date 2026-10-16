Usut Pelanggaran Transaksi DSSA, BREN, dan CUAN, OJK Jatuhkan Sanksi Denda Administratif

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melayangkan sanksi denda administratif kepada jajaran pelaku pasar modal yang meliputi pelaku perdagangan, penjamin emisi, pihak penjatahan pasti, hingga pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO).

Langkah tersebut diambil menyusul ditemukannya pelanggaran aturan transaksi pada tiga emiten raksasa, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengungkapkan hukuman bersumber dari hasil pemeriksaan indikasi konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC).

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OJK mengawali pengusutan dengan meminta data serta menelusuri aliran dana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saham DSSA.

Regulator turut meminta dokumen kepada empat anggota bursa penjamin emisi efek dan tiga bank kustodian, sekaligus melacak aliran dana penawaran umum BREN dan CUAN.

Selain pengumpulan berkas, OJK memanggil sedikitnya lima anggota direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, dan tujuh pihak penjatahan pasti.

"OJK telah melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terlibat pelanggaran," kata Hasan di kantor BEI, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Dari hasil pemeriksaan penawaran umum BREN dan CUAN, regulator menemukan adanya tindakan tidak sesuai fakta dalam pemesanan saham yang melibatkan pihak terkait pengendali perusahaan.