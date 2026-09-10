Usut Penembakan ASN di Jayawijaya, Satgas Temukan Selongsong Peluru Kaliber 5,56 & 9 Milimeter

jpnn.com - JAYAPURA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 melakukan olah tempat kejadian perkara penembakan tiga aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, di Distrik Muliama. Dari olah TKP, Satgas menemukan selongsong peluru kaliber 5,56 milimeter dan 9 mm.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa keterangan saksi menyebut pelaku membawa dua pucuk senjata api laras panjang saat melakukan penembakan.

Menurut dia, keterangan saksi mengenai penggunaan senjata laras panjang diperkuat dengan ditemukannya selongsong peluru kaliber 5,56 milimeter di lokasi kejadian.

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Selain itu, petugas menemukan selongsong peluru kaliber 9 milimeter yang mengindikasikan penggunaan senjata api laras pendek dalam penembakan tersebut.

"Penyidik, Kamis ini, sudah melakukan olah TKP dan menemukan sejumlah barang bukti," kata Yusuf Sutejo di Jayapura, Papua, Kamis (10/9) malam.

Namun, lanjut Yusuf, para saksi belum memberikan keterangan mengenai adanya pelaku yang membawa senjata api laras pendek. Saat ini, aparat masih melakukan penyelidikan untuk memastikan pelaku penembakan yang menewaskan tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya itu.

Sebelumnya, Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Faizal Ramadhani mengatakan hasil penyelidikan sementara, pelaku penembakan diduga berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap III Ndugama. Namun, aparat masih mendalami identitas pelaku yang terlibat dalam penembakan tersebut.

Penembakan terjadi saat rombongan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dalam perjalanan kembali menuju Wamena setelah mengantar bantuan pangan berupa ternak babi kepada masyarakat di Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, Rabu (9/9).