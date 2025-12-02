menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Usut Pengelolaan Hutan, KPK Periksa Pejabat Kemenhut dan Komisaris Inhutani

Usut Pengelolaan Hutan, KPK Periksa Pejabat Kemenhut dan Komisaris Inhutani

Usut Pengelolaan Hutan, KPK Periksa Pejabat Kemenhut dan Komisaris Inhutani
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi pada hari ini, Selasa (2/12). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi pada hari ini, Selasa (2/12), untuk mendalami dugaan tindak pidana rasuah dalam pengelolaan kawasan hutan di Kawasan Inhutani V.

Ketiga saksi yang diperiksa adalah Apik Karyana selaku Komisaris Utama PT Inhutani V, Khairi Wenda yang menjabat sebagai Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Winanti Meilia Rahayu sebagai General Manager Unit Lampung.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam rilisnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, pada 14 Agustus 2025, KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap pengelolaan kawasan hutan tersebut. Penetapan dilakukan setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2025.

Tiga tersangka itu adalah Direktur PT PML Djunaidi (DJN), Staf Perizinan SBG Aditya (ADT), dan Direktur Utama Inhutani V Dicky Yuana Rady (DIC).

Djuanidi dan Aditya merupakan tersangka pemberi suap, sedangkan Dicky Yuana Rady adalah tersangka penerima suap.

Baca Juga:

Pada tanggal penetapan tersangka, KPK juga mengumumkan menyita uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura, Rp 8,5 juta, dan dua unit kendaraan roda empat.(tan/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Berita Selanjutnya:
KPK segera Periksa Ridwan Kamil, Sudah Kirim Surat Panggilan

KPK periksa tiga saksi dugaan TPK pengelolaan kawasan hutan di Inhutani V.Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih KPK.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI