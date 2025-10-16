Usut Penyebab Pelajar Tewas Tenggelam di Cengkareng, Polisi Periksa Saksi
jpnn.com, JAKARTA - Usut penyebab pelajar tewas tenggelam di Kali Green Court, kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, polisi memeriksa tiga orang saksi.
Adapun korban berinisial MAM (17) tewas pada Jumat (10/10).
"Sejauh ini sudah kami periksa tiga saksi. Pertama, teman korban yang berhasil diselamatkan, kemudian dua lainnya saksi di lokasi. Jadi, masih kami selidiki," kata Kapolsek Cengkareng Kompol Fernando Saharta Saragi, Kamis.
Pihak kepolisian pun telah mengambil sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk kepentingan penyelidikan.
MAM (17) tewas tenggelam di Kali Green Court, kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Jumat (10/10), saat berusaha melarikan dari kejaran warga.
Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Parman Gultom mengatakan bahwa remaja itu melarikan diri bersama seorang temannya dengan menceburkan diri ke Kali Green Court.
"Jadi, mereka ini diduga terlibat tawuran di sekitar lokasi. Warga yang kesal itu mengejar mereka. Nah, korban sama temannya ini kabur, panik, cebur ke kali," kata Gultom saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/10).
Melihat dua remaja yang terjun ke kali, kemudian warga berusaha menyelamatkan keduanya dengan menyodorkan bambu.
