Usut Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS, Polri Harus Berikan Kinerja Terbaik

jpnn.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri memberikan kinerja terbaik dalam mengungkap kasus teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

"Polisi harus memberikan kerja terbaiknya untuk mengungkap kasus ini," kata anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Menurut Anam, hal tersebut harus diupayakan Polri agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

Terlebih peristiwa yang sama bisa terjadi kepada siapa pun dan merupakan ancaman untuk demokrasi Indonesia.

"Sekali lagi, kasus ini harus dibongkar seterang-terangnya, dibongkar siapa pun pelakunya, termasuk di balik pelakunya ini, karena untuk memastikan peristiwa yang sama tidak terulang kembali," katanya.

Dia mengatakan Kompolnas sudah berkunjung ke rumah sakit dan bertemu Andrie Yunus maupun komunitas hak asasi manusia.

"Salah satu yang paling penting adalah bahwa peristiwa ini tidak menjadi ketakutan, tetapi peristiwa ini menjadi satu spirit yang terus-menerus menyala untuk memperbaiki kondisi demokrasi kita, kondisi hak asasi manusia kita di negara republik Indonesia yang kita cintai ini," tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberi perintah kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus Andrie Yunus.