Usut Sumber Kayu Gelondongan dalam Banjir Sumatra, Bareskrim Ambil Sampel di DAS Garoga Sumut

Usut Sumber Kayu Gelondongan dalam Banjir Sumatra, Bareskrim Ambil Sampel di DAS Garoga Sumut


Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri memasang plang penyelidikan di sekitar DAS Garoga di Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (8/12/2025). (ANTARA/HO-Dittipidter Bareskrim Polri)

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menyelidiki sumber kayu gelondongan dalam banjir di Sumatra.

Penyidik telah mengambil sampel 27 kayu di daerah aliran sungai (DAS) Garoga di Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut). 

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni di Jakarta, Senin mengatakan bahwa sampel tersebut diambil dari sekitar posko yang didirikan di sekitar DAS Garoga.

"Di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa," katanya.

Irhamni menyebut bahwa jenis kayu yang dominan adalah karet, ketapang, durian, dan lainnya. Kayu-kayu yang telah diambil pun dispesifikasikan dan dikategorikan oleh ahli.

Identifikasi menunjukkan bahwa kayu-kayu yang disisihkan tersebut merupakan hasil gergajian, hasil dicabut bersama akar dengan alat berat, hasil longsor, dan hasil pengangkutan loader.

Selain meneliti kayu, tim juga telah memeriksa kepala desa dan saksi-saksi.

Tim pada Dittipidter menduga adanya kegiatan pembukaan lahan oleh PT TBS. Untuk tindak lanjut atas temuan ini, tim akan memeriksa perusahaan tersebut.

