UT Gelar Konferensi Internasional OSC 2026, Bahas Tata Kelola Digital & Ketahanan Sosial

jpnn.com, TANGSEL - Perkembangan teknologi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam berkomunikasi dan bekerja, tetapi juga memunculkan tantangan terkait tata kelola, tanggung jawab sosial, hingga ketahanan masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam The 8th Open Society Conference (OSC) 2026 yang digelar Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka (UT), Kamis (15/10).

Konferensi internasional yang berlangsung secara hibrida di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Tangerang Selatan itu mengangkat tema "Bridging Technological Innovation, Governance and Social Responsibility: Advancing Digital Interconnectivity, Social Capital, and Global Resilience".

"Melalui tema ini, para peserta diajak mengkaji bagaimana kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan dengan tata kelola yang bertanggung jawab serta memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UT Prof. Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D.

Konferensi ini juga menjadi wadah pertukaran gagasan bagi akademisi dan peneliti dari sejumlah negara.

Dari 154 artikel penelitian yang masuk, sebanyak 100 artikel dinyatakan lolos seleksi melalui proses penelaahan sejawat (peer review).

Artikel-artikel tersebut dijadwalkan dipresentasikan oleh peneliti dari Indonesia, Malaysia, dan India.

OSC 2026 turut menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagai pembicara utama.