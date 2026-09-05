menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » UT Jakarta Bekali 2.578 Mahasiswa Baru Hadapi Kuliah Jarak Jauh

UT Jakarta Bekali 2.578 Mahasiswa Baru Hadapi Kuliah Jarak Jauh

UT Jakarta Bekali 2.578 Mahasiswa Baru Hadapi Kuliah Jarak Jauh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dari AI hingga green campus, UT Jakarta bekali 2.578 mahasiswa baru menghadapi kuliah jarak jauh. Foto Humas UT

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki dunia perkuliahan jarak jauh bukan sekadar soal belajar dari mana saja. Mahasiswa juga dituntut mampu mengatur waktu, belajar secara mandiri, memanfaatkan teknologi dengan bijak, hingga menjaga integritas akademik.

Pesan itu menjadi bekal bagi 2.578 mahasiswa baru Universitas Terbuka (UT) Jakarta, yang mengikuti Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) dan Klinik Ujian Gelombang 5 di UT Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Sabtu (5/9).

Berbeda dengan orientasi mahasiswa pada umumnya, OSMB UT dirancang untuk membantu mahasiswa memahami karakter pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Baca Juga:

Mereka diperkenalkan dengan berbagai layanan dan ekosistem pembelajaran digital UT, sekaligus dibekali strategi agar mampu menjalani perkuliahan secara mandiri.

Direktur UT Jakarta Drs. Moh. Muzammil, M.M. mengatakan kemandirian menjadi salah satu modal penting bagi mahasiswa UT.

Sejak awal, mahasiswa perlu memahami bagaimana menyusun strategi belajar, mempersiapkan ujian, dan memanfaatkan layanan akademik yang tersedia.

Baca Juga:

“Kuliah adalah proses menjadi mahasiswa yang mandiri, dibekali untuk menyusun belajar, menghadapi ujian, dan sebagainya,” kata Muzammil, Sabtu (5/9).

Pada kesempatan sama, Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. menegaskan OSMB bukan kegiatan perpeloncoan.

Dari AI hingga green campus, UT Jakarta bekali 2.578 mahasiswa baru menghadapi kuliah jarak jauh

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI