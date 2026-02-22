UT LLN Gelar OSMB bagi Mahasiswa di 4 Benua, Pembekalan PTJJ

jpnn.com - JAKARTA - Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri (UT LLN) resmi menyelenggarakan Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) Batch 1 Semester 2025/2026 Genap.

OSMB secara daring pada Sabtu (21/2) itu ditujukan khusus bagi para mahasiswa baru yang berdomisili di wilayah Asia, Eropa, Australia, dan Afrika untuk memberikan pembekalan mendalam mengenai sistem Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ).

Tercatat sebanyak 112 mahasiswa baru mengikuti kegiatan ini dengan persebaran wilayah yang luas yaitu 50 orang di Asia, 54 di Eropa (38 di antaranya berada di Jerman), 5 di Afrika, dan 3 di Australia.

Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Bisnis UT, Hendrian mengungkapkan rasa bangganya atas tren peningkatan jumlah mahasiswa UT di mancanegara. Berdasarkan data Direktorat Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (DAAK), total mahasiswa UT LLN pada masa registrasi 2025 Genap ini telah mencapai 8.447 orang, dengan lonjakan mahasiswa baru sebanyak 1.878 orang.

"UT adalah pilihan tepat dan solusi nyata bagi para peniti karier di negeri orang. Fleksibilitas yang kami tawarkan memungkinkan mahasiswa meraih gelar akademik tanpa harus meninggalkan pekerjaan," ujar Hendrian.

Fleksibilitas ini hadir karena UT menganut sistem pembelajaran jarak jauh. Perpindahan dari sistem konvensional (tatap muka) ke sistem jarak jauh juga memungkinkan timbulnya culture shock.

Menanggapi hal tersebut, Direktur UT LLN Pardamean Daulay menekankan pentingnya adaptasi cepat terhadap pola belajar mandiri.