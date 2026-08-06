UT Pacu Lahirnya Profesor Baru, Targetkan Tambahan 5 Guru Besar Setiap Tahun

jpnn.com - JAKARTA - Universitas Terbuka memperkuat berbagai program untuk mendorong lebih banyak dosen mencapai jenjang profesor.

Melalui pendampingan karier, dukungan riset, penyederhanaan regulasi, hingga pembiayaan studi lanjut, UT menargetkan penambahan sekitar lima guru besar setiap tahun.

Rektor UT Ali Muktiyanto mengatakan, penambahan enam profesor yang dikukuhkan sekaligus membuat UT kini memiliki 45 guru besar. Jumlah tersebut setara dengan sekitar lima persen dari keseluruhan komunitas dosen UT.

“Ini pencapaian yang luar biasa dan patut kami apresiasi. Secara bertahap, kami berharap memperoleh tambahan profesor sekitar 2,5 sampai lima persen per tahun. Kurang lebih lima profesor setiap tahun,” kata Prof Ali dalam acara pengukuhan profesor di lingkungan UT, Kamis (6/8).

Menurut Ali, profesor tidak hanya dipandang sebagai dosen yang telah mencapai puncak karier akademik. Para guru besar juga diharapkan menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan keteladanan, sekaligus menjaga moral serta etika akademik di lingkungan universitas.

“Orang-orang terpilih ini diharapkan menjadi role model dan panutan bagi semua, baik dari sisi akademik maupun nonakademik,” ujarnya.

Untuk mempercepat lahirnya profesor baru, UT membangun ekosistem yang mendukung pengembangan karier dosen. Salah satunya melalui pendampingan khusus bagi dosen yang akan naik dari jenjang lektor menjadi lektor kepala, maupun dari lektor kepala menuju profesor.

Pendampingan tersebut dilakukan secara kelembagaan oleh fakultas bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Direktorat Sumber Daya Manusia.