UT PKM Internasional, Berdayakan Guru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) menggelar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internasional secara daring untuk memperkuat pendidikan karakter anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia.

Kegiatan yang digelar melalui Zoom Meeting itu menggandeng Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dengan mengangkat tema "Carrying Values across Borders: Empowering Educators for the Character Building of Migrant Workers’ Children in Sabah, Malaysia".

Ketua Kegiatan PKM, Siti Utami Dewi Ningrum, S.S., M.A., menyebutkan, inisiatif ini bertujuan memberdayakan guru sebagai agen utama dalam menanamkan nilai-nilai karakter, kebangsaan, dan integritas kepada anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Tercatat sebanyak 75 peserta secara daring, terdiri dari para guru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, fasilitator, serta Tim PKM Universitas Terbuka mengikuti kegiatan tersebut.

"Untuk memperkuat pendidikan karakter anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia melalui pemberdayaan guru sebagai agen utama pembawa nilai," kata Siti Utami, Kamis (18/6).

Turut hadir dalam PKM Internasional ini yaitu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran, dan Kerja Sama FHISIP Universitas Terbuka, Anto Hidayat, S.IP., M.Si., serta Dekan FKIP Universitas Terbuka, Prof. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc., yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Sementara itu, Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sahyuddin, S.Pd., M.A. TESOL., menyampaikan apresiasinya kepada Universitas Terbuka atas penyelenggaraan kegiatan ini.

Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan kebutuhan guru di Kota Kinabalu dalam memperkuat kesadaran dan kemampuan menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik.