UT Umumkan Juara MTQ Disporseni Nasional 2026, Palu Borong Gelar Tilawah

jpnn.com, TANGSEL - Universitas Terbuka (UT) resmi mengumumkan para pemenang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Disporseni Nasional Universitas Terbuka 2026.

Ajang yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai UT Daerah dan sejumlah perguruan tinggi undangan tersebut mempertandingkan enam kategori serta mengusung motto “Menghidupkan Semangat Al-Qur'an dalam Sportivitas dan Kreativitas Mahasiswa untuk Negeri”.

Dalam ajang ini UT Palu mencatat prestasi menonjol dengan menyapu gelar juara pertama pada dua kategori tilawah. Peserta atas nama Sunarti Larisa menjadi yang terbaik di Tilawah Putri, sementara Qemal Mulyawan merebut posisi teratas Tilawah Putra.

"Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk generasi Qur'ani yang berakhlak mulia, menjunjung sportivitas, serta mampu mengembangkan kreativitas dan prestasi dengan menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai bagian dari kehidupan akademik maupun sosial," kata Koordinator MTQ Disporseni Nasional UT 2026, Muhammad Farizal Amri, Jumat (7/8).

Kompetisi berlangsung dalam dua tahap, di mana babak penyisihan digelar secara daring melalui Zoom dari lokasi masing-masing peserta, sedangkan dewan juri melakukan penilaian dari Wisma UT Pusat, Gandaria dan Matoa.

Para peserta terbaik kemudian bertemu dalam babak final secara luring di Auditorium Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UT Pusat.

MTQ Disporseni Nasional UT 2026 mempertandingkan Tilawah Putri, Tilawah Putra, Tartil Putri, Tartil Putra, Hifzil Putri, dan Hifzil Putra. Pada kategori Tilawah Putri, Sunarti Larisa dari UT Palu keluar sebagai juara pertama.

Posisi kedua ditempati Mirani dari UT Mataram, disusul Tahtimi dari UT Batam di peringkat ketiga serta Sayyidah Masfufa dari UT Bengkulu meraih posisi harapan.