UT Wisuda 26 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

jpnn.com, HONG KONG - Universitas Terbuka (UT) mewisuda 26 mahasiswa di Gedung BNI 46 Hong Kong, Minggu (20/9).

Wisuda ini menjadi bagian dari upaya UT memberikan kesempatan dan penghargaan akademik yang setara kepada mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.

Para wisudawan berasal dari berbagai program studi di bidang ekonomi, sosial, humaniora, hingga sastra.

Sebagian dari mereka menjalani perkuliahan di tengah kesibukan bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong.

Direktur UT Layanan Luar Negeri (LLN) Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si. mengatakan penyelenggaraan wisuda di Hong Kong merupakan wujud komitmen UT dalam memperluas akses pendidikan tinggi tanpa dibatasi jarak dan tempat.

Pada umumnya, upacara wisuda Universitas Terbuka diselenggarakan di UT Pusat, Jakarta.

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Namun, menurut Pardamean, mahasiswa yang berada di luar negeri juga perlu memperoleh kesempatan merayakan pencapaian akademiknya secara layak.

“Pelaksanaan wisuda UT di Hong Kong merupakan wujud nyata komitmen untuk menghadirkan penghargaan yang setara bagi seluruh mahasiswa, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Pardamean dalam laporannya pada acara wisuda yang digelar secara hybrida.