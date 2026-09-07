Utamakan Karyawan, MAS Arya Indonesia Dorong Transformasi Karier di Industri Garmen

jpnn.com, JAKARTA - Meski industri garmen Indonesia terus memperkuat perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 12% atas PDB, sektor ini telah lama menghadapi persepsi mengenai terbatasnya peluang pengembangan karier dan lingkungan kerja yang lebih mengutamakan produksi.

Pekerjaan di pabrik sering kali dipandang sebagai tugas operasional yang repetitif dengan peluang pengembangan karier jangka panjang yang terbatas.

Namun, MAS Arya Indonesia berupaya mengubah pandangan tersebut dengan menempatkan karyawan sebagai inti dari strategi bisnisnya, sekaligus membuktikan bahwa investasi pada sumber daya manusia dapat mendorong keberhasilan individu dan keunggulan industri.

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Di tengah industri yang secara tradisional dikenal dengan kegiatan operasional padat karya dan berorientasi teknis, MAS Arya telah mengubah pendekatannya.

Dengan memandang pekerja tidak hanya sebagai operator di lantai produksi, perusahaan secara aktif membuka berbagai jalur bagi talenta lokal untuk mengembangkan karier profesional, kepemimpinan, dan kewirausahaan.

Perusahaan telah meluncurkan rangkaian program pengembangan kapabilitas yang komprehensif, termasuk pelatihan Team Leader dan Group Leader, kelas bahasa Inggris, sesi literasi keuangan, serta berbagai lokakarya khusus mengenai keterampilan presentasi, komunikasi, kepemimpinan, dan pengelolaan tim.

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Berbagai program yang bersifat sukarela ini terbuka bagi seluruh karyawan dan mencatat partisipasi dari seluruh tingkatan tenaga kerja setiap tahunnya.

Berbagai inisiatif tersebut dirancang untuk membekali karyawan dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan yang lebih luas. Dengan demikian, karyawan dapat mengembangkan karier dan mengemban tanggung jawab yang lebih besar.