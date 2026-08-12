Utang Dibayar, Sanksi Dicabut, Persib Bakal Menggila

jpnn.com - BANDUNG - Pihak Persib Bandung menyebut FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan perkara lama terkait kewajiban kepada mantan pelatih mereka, Robert Rene Alberts, sudah dicabut oleh FIFA.

Itu setelah juara bertahan Super League tersebut menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut.

Kepastian tersebut disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026 dengan Ref. No. FDD-28859.

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"FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib telah ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert Rene Alberts telah menerima jumlah yang menjadi kewajiban Persib sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara," bunyi keterangan di halaman Persib.

"FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen, serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional."

Menurut pihak Persib, perkara tersebut merupakan perkara lama yang berkaitan dengan hubungan kontraktual pada periode 2022 dan diajukan oleh Robert Rene Alberts.

"Alhamdulillah, telah diselesaikan dengan baik. Kami menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku," bunyi pernyataan Persib.

Dengan dicabutnya FIFA Registration Ban secara permanen untuk perkara tersebut, Persib kini dapat kembali menggila dan memusatkan perhatian pada persiapan tim menghadapi musim kompetisi 2026/2027.