Utang Judi Online Picu Pembunuhan Sadis Penjaga Konter Pulsa di Bandung

Utang Judi Online Picu Pembunuhan Sadis Penjaga Konter Pulsa di Bandung
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono didampingi Kasat Reskrim Kompol Anton saat menginterogasi pelaku pembunuhan penjaga konter pulsa di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (12/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Satreskrim Polrestabes Bandung mengungkap aksi pembunuhan yang terjadi di konter pulsa di Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Korban adalah seorang pria yang merupakan penjaga konter atas nama Ilham Firmansyah (21 tahun).

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan Ilham dibunuh oleh Nanang (27 tahun), perampok yang hendak mencuri uang di konter pulsa yang dijaga Ilham.

Pada Jumat (7/11/2025), tersangka masuk ke konter pulsa dari atap kamar mandi.

Nanang yang pernah bekerja di konter itu selama 8 tahun sudah mengetahui letak di mana uang disimpan.

Namun, dia tak menduga jika di dalam konter tersebut ada pegawai yang sedang tidur.

"Saat tersangka memasuki konter tersebut melalui atap kamar mandi, tersangka jatuh ke ember. Korban mendengarkan bunyi, ternyata tersangka tidak mengetahui bahwa di dalam konter tersebut ada korban yang sedang tidur," kata Budi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (12/11).

Korban yang mendengar ada suara dari dalam kamar mandi, lantas mengecek dan mengetahui ada orang tak dikenal yang masuk ke tempat kerjanya.

Polisi menangkap pelaku pembunuhan pria di konter pulsa Sukamulya, Kota Bandung. Motifnya utang judi online.

