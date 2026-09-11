menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Utang Kereta Cepat Whoosh Terancam Membebani Generasi ke Depan

Utang Kereta Cepat Whoosh Terancam Membebani Generasi ke Depan

Utang Kereta Cepat Whoosh Terancam Membebani Generasi ke Depan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi: Penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Foto: (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh berpotensi membebani generasi mendatang. 

Indef memproyeksikan pengembalian modal investasi kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut bisa memakan waktu hingga 139 tahun.

Analisis Indef menunjukkan okupansi penumpang Whoosh saat ini terus berada di level yang rendah.

Baca Juga:

Kondisi keterisian penumpang kereta cepat tersebut dicatat masih berada di bawah angka 50 persen.

Angka keterisian yang minim itu menjadi pemicu utama melambatnya proses balik modal.

"Perhitungan awal menunjukkan jika tingkat keterisian penumpang hanya 50 persen, waktu balik modal bisa memakan waktu hingga 139 tahun," kata Esther kepada Jpnn.com, Kamis (10/9).

Baca Juga:

Selain soal okupansi, Esther juga menyoroti adanya variabel penentu lain yang memengaruhi durasi pengembalian modal.

Tekanan keuangan proyek semakin berat akibat adanya penyesuaian kurs dolar serta pembengkakan biaya investasi.

Ekonom menilai utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh berpotensi membebani generasi mendatang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI