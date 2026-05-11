Utang Negara Tembus Rp 9.920 Triliun, Menkeu Purbaya: Masih Aman
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan posisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih berada dalam batas aman dan terkendali.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun atau 40,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Maret 2026.
“(Posisi utang) Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Menurut Purbaya, pengelolaan utang Indonesia relatif lebih hati-hati bila dibandingkan negara lain. Dia mencontohkan posisi rasio utang negara sejawat yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, misalnya Singapura sekitar 180 persen dan Malaysia 60 persen.
Dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, lanjut Purbaya, posisi utang Indonesia juga relatif lebih terkendali.
“Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara sekeliling kita,” tambahnya.
Sebagai catatan, Undang-Undang Keuangan Negara menetapkan batas maksimal rasio utang adalah sebesar 60 persen.
Untuk saat ini, mayoritas utang pemerintah berasal dari instrumen surat berharga negara (SBN). Nilai outstanding SBN tercatat sebesar Rp8.652,89 triliun per akhir Maret 2026, atau setara dengan 87,22 persen dari total utang pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut utang negara yang sudah menembus angka Rp 9.920 triliun masih dalam batas aman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ungkap Hasil Rakor 3 Menteri Bahas Nasib PPPK, Mendagri Tito: Solutif
- KSSK: Stabilitas Keuangan TW I-2026 Terjaga, Tetap Waspada Potensi Gejolak Global
- Menkeu Copot 2 Pejabat Tinggi Terkait Restitusi Pajak Tak Terkendali
- Kemenkeu Ungkap Kondisi Terkini Kesehatan Purbaya Sadewa
- Beredar Kabar Purbaya Masuk Rumah Sakit, Kemenkeu: Menkeu Sehat-Sehat Saja
- Investor Gen Z Capai 57 Persen, Purbaya Tekankan Soal Pemahaman Risiko