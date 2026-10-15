Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Membengkak

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan laba bersih pada Semester Pertama 2026 melejit 253 persen menjadi Rp 8,51 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun, pada saat yang sama, tagihan atau piutang subsidi BUMN itu ke pemerintah juga naik drastis.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis pada 31 Juli 2026, PT Pupuk Indonesia mencatatkan pendapatan sebesar Rp 59,67 triliun atau tumbuh 51 persen pada Semester I/2026 dengan peningkatan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) hingga 140 persen menjadi Rp 14,28 triliun.

Kenaikan pendapatan terutama disumbang oleh lonjakan penggantian biaya subsidi dari pemerintah mencapai dua kali lipat menjadi Rp 34,08 triliun.

Seiring peningkatan biaya subsidi ini, total aset perusahaan pada Semester I/2026 terdongkrak Rp 31,87 triliun menjadi Rp 182,05 triliun atau setara 21,2 persen dari tahun sebelumnya.

Mencermati data tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut lonjakan piutang subsidi yang tinggi itu merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang mengubah mekanisme subsidi pupuk berbasis nilai pasar mulai tahun ini.

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"PT Pupuk Indonesia sekarang menerapkan skema marked to market (MTM) dari sebelumnya cost plus margin. Masalahnya MTM justru menyebabkan nominal piutang subsidi menjadi lebih besar daripada cost plus, padahal skema itu diklaim untuk efisiensi,” ujar Uchok, Rabu (14/10/2026).

Uchok berpandangan lonjakan keuntungan PT Pupuk Indonesia itu tidak mencerminkan fundamental bisnis, tetapi lebih didorong kenaikan biaya subsidi atau piutang subsidi dari pemerintah.