UTB Dukung SMK Go Global, Perkuat Kesiapan Talenta Menuju Pasar Kerja Internasional

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 1.280 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Jawa Barat mengikuti pelatihan intensif di kompleks Universitas Teknologi Bandung (UTB) sebagai langkah taktis mengikis pengangguran dan menembus pasar kerja internasional.

Kegiatan yang ditandai dengan peluncuran (kick off) Program SMK Go Global Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia Terampil Mendunia tingkat Jawa Barat ini, menjadi ajang kolaborasi strategis antara Pemprov Jabar, BP3MI, dan UTB untuk mencetak tenaga kerja migran profesional.

Kepala BP3MI Jawa Barat Kombes Singgih Hermawan menyebutl para peserta bakal digodok selama satu hingga tiga bulan pada berbagai sektor keahlian mendesak, seperti operasi produksi, manufaktur, keperawatan (nursery), hingga penguasaan bahasa Jepang dan Inggris.

"Pelatihan ada beberapa sektor di UTB, operasi produksi, manufaktur, dan bahasa Inggris. Ada bahasa Jepang dan juga nursery. SMK Go Global ini bisa semuanya, yang ingin ke luar negeri dan memerlukan peningkatan kapasitas," kata Singgih.

Singgih menyebur aspek ketahanan mental menjadi kunci utama dalam pembekalan ini agar para pekerja migran asal Jabar mampu bertahan dan bersaing di luar negeri.

"Kami berharap peserta yang di UTB bisa melaksanakan pelatihan dengan baik, bisa semangat, dan tidak kalah mental. Ini penting karena kita akan ke luar negeri, jauh dari keluarga, sehingga memang harus disiapkan mentalnya agar pada saat nanti bekerja di luar negeri tidak kalah saing," ujarnya.

Sementara Rektor UTB Dr. Muchammad Naseer menekankan bahwa selain keahlian teknis (hard skill), kedisiplinan dan etika kerja (attitude) menjadi kualifikasi mutlak yang ditanamkan selama masa pelatihan di UTB.

"Skill itu penting, tetapi attitude juga menentukan bagaimana seseorang dapat diterima, dipercaya, dan berkembang di lingkungan kerja. Karena itu, kami berharap peserta tidak hanya belajar keterampilan, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, dan sikap profesional selama mengikuti program ini," kata Naseer.