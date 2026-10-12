UTB & Pemkab Majalengka Perkuat Program SDSS, Buka Peluang Kerja Global Generasi Muda

jpnn.com, MAJALENGKA - Universitas Teknologi Bandung (UTB) bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peluncuran Program Satu Desa Satu Sarjana (SDSS) Plus Bekerja, yang mengintegrasikan akses pendidikan tinggi dengan peluang kerja internasional di Jepang.

Program ini menjadi langkah strategis dalam membuka kesempatan bagi generasi muda, khususnya dari keluarga kurang mampu, untuk meraih pendidikan sarjana sekaligus mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja global.

Program tersebut resmi diluncurkan oleh Bupati Majalengka Eman Suherman di SMK PUI Majalengka, Kamis (8/10).

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Kegiatan ini turut dihadiri oleh Rektor Universitas Teknologi Bandung Muchammad Naseer bersama jajaran pimpinan universitas, unsur Forkopimda Kabupaten Majalengka, BAZNAS, KADIN, pimpinan BUMD,

serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Melalui kolaborasi ini, sebanyak 100 peserta dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga 4, memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan sarjana di UTB sekaligus dipersiapkan memasuki dunia kerja internasional di Jepang.

Program tersebut diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan profesional, dan kemandirian ekonomi bagi generasi muda Majalengka. Sebagai tahap persiapan, para peserta akan menjalani pelatihan intensif selama enam bulan yang meliputi pembelajaran bahasa Jepang, pengenalan budaya, pembentukan mental, kedisiplinan, serta penguatan kompetensi dan keterampilan kerja.

Pembekalan ini dirancang untuk mempersiapkan peserta agar memiliki kemampuan dan kesiapan yang dibutuhkan sebelum mengikuti tahapan penempatan kerja di Jepang.

Dalam pelaksanaan program tersebut, UTB berperan sebagai mitra perguruan tinggi yang menyediakan akses pendidikan sarjana sekaligus mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.