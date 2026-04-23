menu
JPNN.comJPNN.com
UTBK-SNBT Dibayangi Kecurangan, Polda Jabar Turun Tangan

UTBK-SNBT Dibayangi Kecurangan, Polda Jabar Turun Tangan

UTBK-SNBT Dibayangi Kecurangan, Polda Jabar Turun Tangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana persiapan di ruang ujian UTBK di Kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Bayang-bayang kecurangan Ujian Tulis Berbasis Komputer - Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau UTBK-SNBT 2026 membuat aparat kepolisian bergerak cepat.

Untuk menjaga integritas seleksi, Polda Jabar turun langsung memantau jalannya ujian di sejumlah kampus di Jawa Barat, Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi celah bagi peserta nakal, termasuk praktik perjokian.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan menegaskan, keterlibatan polisi bertujuan memberikan rasa aman sekaligus menjamin pelaksanaan ujian berjalan jujur dan adil.

Baca Juga:

"Menjamin pelaksanaan UTBK berjalan jujur dan adil, menindak tegas pelaku perjokian dan memberikan kepastian hukum," kata Hendra pada Kamis (23/4).

Menurut dia, pemantauan dilakukan tidak hanya terhadap peserta, tetapi juga potensi joki hingga pihak-pihak yang terlibat seperti calo maupun admin.

Perwira Menengah Polri itu juga menjelaskan, penindakan terhadap pelanggaran memiliki dasar hukum yang jelas.

Baca Juga:

"Dasar hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263, 378, 55, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jika terkait manipulasi sistem, ketentuan dari SNPMB dan peraturan internal perguruan tinggi atau lokasi UTBK," ujarnya.

Dia menambahkan, deteksi dini sebenarnya sudah dilakukan oleh panitia. Mulai dari verifikasi identitas seperti KTP, kartu peserta, hingga biometrik atau foto, serta pengawasan CCTV dan pengawas ruang.

Bayang-bayang kecurangan UTBK-SNBT bikin Polda Jabar turun tangan, awasi ketat peserta dan buru praktik joki di kampus.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI