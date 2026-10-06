Utut Adianto Sebut Kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 Jadi Wadah Pecatur Muda Unjuk Gigi

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 mendapatkan apresiasi dari GM Utut Adianto.

Dewan Pembina Percasi itu menyebut bahwa event tersebut menjadi wadah yang tepat untuk para pecatur muda unjuk gigi.

Terlebih penyelenggaraan dikemas dengan suasana berbeda sekaligus dapat meningkatkan motivasi para pecatur untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

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"Kejuaraan seperti ini bagi pecatur adalah impian. Apalagi mainnya di gedung bagus, hotel bagus. Ramai banget. Apresiasi untuk Ketum Kenneth," kata Utut.

Politikus partai PDIP Perjuangan itu berharap ke depannya event tersebut bisa memberikan lebih baik kualitas penyelenggaraannya.

Terlebih banyak pecatur sekarang termotivasi untuk bisa mengikuti event Kejurda yang dikemas cukup baik dari segi tempat maupun teknis.

"Saran saya ke depannya mesti diperkuat tim teknis. Semoga diperbanyak babaknya, minimal sembilan pertandingan dan berlangsung 90 menit sehingga kualitas akan semakin meningkat," ujar Utut.

Ketua Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengaku senang dengan event kesuksesan penyelenggaraan Kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta.