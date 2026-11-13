UU APBN 2027 Sudah Diteken Presiden, Perpres Rincian Anggaran Dikebut

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengungkapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai rincian APBN yang akan berlaku pada tahun anggaran mendatang tersebut.

"Di mana di dalam UU APBN paling lambat 31 November 2026, harus sudah selesai rincian Perpres APBN," kata Sudarto dalam agenda APBN KiTa, Jumat (13/11).

Penerbitan perpres yang memerinci pendapatan dan belanja negara ini merupakan tahapan lanjutan yang selalu mengikuti pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 telah resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (29/9).

Pelaksanaan APBN 2027 difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan postur anggaran utama APBN 2027, belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,26 triliun yang meningkat dibandingkan rancangan awal senilai Rp4.097,2 triliun.

Alokasi belanja negara tersebut terbagi ke dalam belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) sebesar Rp1.556,89 triliun dan belanja non-K/L senilai Rp1.814,36 triliun.