UU ASN 2023 Layak Digugat ke MK, Dukungan Forum PPPK Makin Kuat
jpnn.com, JAKARTA - UU ASN 2023 dinilai layak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jangan heran dukungan forum PPPK terhadap langkah Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) menggugat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terus bertambah.
'Kami dari Aliansi Merah Putih mendukung FAIN yang menggugat UU ASN 2023 karena memang merugikan PPPK," kata Ketua umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah kepada JPNN, Senin (6/4/2026).
Dia menegaskan, kontrak kerja yang dibatasi waktu tertentu sangat merugikan ASN PPPK. Seharusnya PPPK dikontrak sekali di awal dengan masa kerja hingga batas usia pensiun (BUP).
UU ASN 2023 juga tidak memberikan ruang lebih kepada PPPK dari sisi jenjang karier dan pensiun. Padahal, PPPK dan PNS sama-sama ASN.
"Kesetaraan antara PNS dan PPPK tidak tergambar jelas di dalam UU ASN 2023, makanya layak digugat ke MK," sebutnya.
Oleh karena itu, kata Fadlun, Aliansi Merah Putih yang juga sama-sama berjuang agar hak dan kedudukan PPPK setara PNS mendukung penuh langkah FAIN.
Sebelumnya, gugatan PPPK yang tergabung dalam Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) terhadap UU ASN kini memasuki babak baru setelah dilaksanakannya sidang perbaikan permohonan pada 1 April lalu.
Sidang perbaikan permohonan merupakan bagian krusial dalam proses persidangan, di mana pemohon diberikan kesempatan untuk menyempurnakan argumentasi hukum, memperjelas kedudukan hukum (legal standing), serta mempertegas pokok-pokok permohonan yang diajukan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- SE Mendikdasmen Diabaikan, Bagaimana Nasib PPPK Paruh Waktu setelah Desember 2026?
- 5 Berita Terpopuler: Tahun Ini Seharusnya Pengalihan PPPK Paruh Waktu ke P3K, Jangan Resah, Siap-Siap soal Kabar Baiknya
- PPPK Paruh Waktu Jangan Terpengaruh Informasi Liar, Dijamin Aman
- Tahun Ini Seharusnya Pengalihan PPPK Paruh Waktu ke P3K, Bukan Eksekusi PHK
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik untuk PPPK Makin Banyak, yang Merasa Kinerja Top Jangan Cemas, Isu PHK Jauh
- 3 Langkah Mengakhiri Masalah, PPPK Jangan Resah, P3K PW Enggak Perlu Gelisah