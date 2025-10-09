UU Pariwisata Disahkan, Legislator Demokrat Yakin Ekosistem Wisata Makin Maju

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Zulfikar Suhardi mengatakan disahkannya RUU Pariwisata menjadi Undang-Undang (UU) merupakan langkah untuk memajukan dan memperkuat ekosistem pariwisata nasional yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

Hal itu disampaikan Zulfikar menanggapi langkah DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (2/10).

"Sektor pariwisata RI merupakan salah satu penopang ekonomi dan penyumbang devisa negara," kata Zulfikar Suhardi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (9/10).

Menurut Zulfikar, disahkannya RUU Pariwisata menjadi UU akan mendorong kolaborasi lintas sektor utamanya masyarakat lokal.

“Tidak hanya untuk memperkuat tata kelola, tetapi bisa mendorong kolaborasi lintas sektor dan utamanya masyarakat lokal dapat merasakan manfaat ekonomi dari pariwisata hingga ke pelosok daerah,” jelas Politikus muda Partai Demokrat ini.

Zulfikar Suhardi berharap Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardahana dapat segera mengimplementasikan mandat dan amanah dari RUU Pariwisata yang resmi disahkan menjadi Undang-Undang atau UU.

Salah satu yang harus menjadi fokus usai disahkannya RUU Pariwisata adalah melakukan standarisasi destinasi wisata yang dimana didalamnya ada 4 klasifikasi yakni desa wisata rintisan, berkembang, maju dan mandiri.