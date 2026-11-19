jpnn.com, JAKARTA - Aktivis 98 Yogyakarta Supriyanto, mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset yang dinilai menjadi langkah penting dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.

Pengesahan undang-undang tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026), setelah melalui proses pembahasan panjang selama sekitar 18 tahun.

Supriyanto turut memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang mengawal proses legislasi tersebut.

Menurut Supriyanto, komitmen Sufmi Dasco Ahmad dalam mendorong pengesahan regulasi tersebut telah ditunjukkan sejak bertemu massa aksi pada Agustus 2026.

Dia menyebut Dasco telah memenuhi komitmen yang disampaikan saat itu terkait penyelesaian pembahasan UU Perampasan Aset.

"Pak Dasco sudah melunasi janjinya yang disampaikan di depan massa aksi pada Agustus 2026 lalu bahwa UU Perampasan Aset disahkan pada Desember 2026," ujar Supriyanto yang akrab disapa Anto.

Dia menilai pengesahan UU Perampasan Aset menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama dalam upaya mencegah pelaku tindak pidana terus menikmati kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Regulasi tersebut juga diharapkan memperkuat upaya negara mengembalikan aset hasil korupsi dan tindak pidana lainnya.