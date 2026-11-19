jpnn.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026), menjadi momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lahirnya UU itu setelah 18 tahun menjadi wacana dan melewati perjalanan politik yang panjang, juga menandai babak baru dalam upaya negara memulihkan aset hasil kejahatan.

"Kita patut mengapresiasi DPR RI dan pemerintah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan regulasi yang sudah lama dinantikan masyarakat," kata Pangi dala keterangan di Jakarta, Kamis.

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Dia mengapresiasi lantaran UU Perampasan Aset hadir di tengah tingginya kekecewaan publik terhadap praktik rasywah. Menurutnya, undang-undang ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan negara tidak terus-menerus dirugikan oleh kejahatan kerah putih.

Pangi memandang Aada fenomena politik yang menarik dalam proses pengesahan ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan kesiapannya mundur dari jabatan pimpinan DPR, bahkan sebagai anggota DPR, apabila RUU Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

"Komitmen tersebut akhirnya terjawab lebih cepat melalui pengesahan di rapat paripurna pada 19 November 2026," tuturnya.

Hal ini menunjukkan bahwa tekanan dan aspirasi publik tidak boleh dianggap angin lalu. Ketika masyarakat terus bersuara dan menuntut keseriusan pemberantasan korupsi, lembaga negara harus mampu meresponsnya dengan keputusan politik yang konkret.

Menurut Pangi, selama ini ada kesan bahwa sebagian koruptor tidak cukup jera hanya dengan ancaman masuk penjara. Mereka masih bisa menikmati hasil kejahatannya melalui aset yang disembunyikan, dialihkan, atau diatasnamakan kepada pihak lain.