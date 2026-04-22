menu
JPNN.comJPNN.com
UU PPRT Disahkan, Yanuar Arif Singgung Perlindungan Kesehatan dan Hak Dasar PRT

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyambut positif disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada Selasa (21/4) kemarin.

Menurutnya, aturan itu penting untuk melindungi PRT, khususnya dalam aspek kesehatan dan hak asasi manusia (HAM).

Yanuar mengungkap UU PPRT tegas menjamin akses layanan kesehatan bagi PRT melalui skema BPJS.

Baca Juga:

Legislator fraksi PKS itu menuturkan ada dua mekanisme utama pembayaran iuran bagi PRT dalam implementasi.

Yanuar menyebut PRT yang masuk kategori penerima bantuan, iurannya ditanggung oleh pemerintah melalui skema PBI. 

"Namun, apabila tidak termasuk PBI, kewajiban pembayaran iuran menjadi tanggung jawab pemberi kerja,” ujar Yanuar dalam keterangan persnya, Rabu (22/4).

Baca Juga:

Adapun, estimasi International Labour Organization menyebut jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia mencapai sekitar empat sampai lima juta orang dan mayoritas perempuan. 

Namun, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar PRT masih bekerja di sektor informal, dengan lebih dari 60 persen belum memiliki akses terhadap perlindungan jaminan sosial yang memadai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI