UU Reforma Agraria Disahkan, Erlan Nopri: Momentum Baru Keadilan Agraria

jpnn.com, JAKARTA - Reforma Agraria oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dinilai menjadi momentum penting dalam penataan agraria nasional sekaligus membuka babak baru bagi upaya mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.">Pengesahan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dinilai menjadi momentum penting dalam penataan agraria nasional sekaligus membuka babak baru bagi upaya mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Direktur Garuda Institute, Erlan Nopri mengapresiasi pengesahan UU tersebut.

Menurut dia, lahirnya regulasi ini menjadi angin segar bagi petani dan masyarakat adat yang selama ini memperjuangkan keadilan agraria.

"Ini merupakan peristiwa bersejarah sekaligus kado istimewa bagi petani dalam momentum Hari Tani Nasional 2026,” kata Erlan dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

DPR RI secara resmi menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (22/9/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Erlan, lahirnya UU tersebut harus dibaca lebih jauh dari sekadar produk legislasi.

"Mimpi hampa rakyat, khususnya kaum tani dan kaum marhaen, yang berlangsung selama beberapa dekade pasca lahirnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, akibat tarik-menarik politik parlementer yang ambigu serta kebijakan eksekutif yang berjalan setengah hati, kini memasuki babak baru. Harapan yang selama puluhan tahun diperjuangkan mulai menemukan jalan melalui keberanian politik menghadirkan UU tentang Pengaturan Reforma Agraria,” ujarnya.