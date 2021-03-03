Uya Kuya Lapor Polisi, Ini Kasus yang Dialami

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus anggota DPR, Uya Kuya dikabarkan lapor polisi terkait kasus hoaks yang menyebutkan dirinya memiliki ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

"Iya benar (laporan Uya Kuya), penyebaran berita bohong," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Minggu (19/4).

Akan tetapi, Kombes Pol Budi belum menjelaskan secara detail laporan anggota DPR yang berasal dari fraksi PAN tersebut.

Laporan Uya Kuya telah terdaftar dengan nomor STTP/B/2746/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 18 April 2026 pukul 22.10 WIB.

Dalam laporan tersebut, dia melaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Juncto Pasal 35 Dan Atau Pasal 263 KUHP Dan Atau Pasal 264 KUHP pada 18 April 2026.

Uya Kuya sebagai korban lapor polisi setelah melihat unggahan di akun media sosial Threads yang mengunggah foto dirinya dengan narasi memiliki 750 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Atas kejadian tersebut, Uya Kuya merasa dirugikan sehingga mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi guna kepentingan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. (antara/jpnn)