Uya Kuya Maafkan Pelaku Penjarahan di Rumahnya

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus anggota DPR RI, Uya Kuya mengaku sudah memaafkan pelaku yang menjarah rumahnya.

Hal tersebut disampaikannya saat mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu (3/9).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu datang bersama istrinya, Astrid Kuta, untuk bertemu dengan salah satu terduga pelaku penjarahan rumahnya.

Menurutnya, polisi menginformasikan bahwa salah satu pelaku penjarahan telah diamankan, yakni seorang perempuan lansia yang diduga menjarah sebuah AC.

"Ternyata ada seorang terduga pelaku, ibu-ibu, umurnya lebih tua dari saya, tadi membawa AC di dalam rumah, indoor AC," kata Uya Kuya, Rabu (3/7).

Personel Tofu Reunion itu menjelaskan, perempuan lansia tersebut berprofesi sebagai tukang parkir dan memiliki cucu tunawicara.

Menurutnya, lansia itu tinggal bersama anak dan cucunya serta suami, yang juga bekerja sebagai tukang parkir.

Melihat kondisi tersebut, Uya Kuya berinisiatif mengajukan restorative justice atau keadilan restoratif dan menemui pelaku di kantor polisi.