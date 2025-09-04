menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Uya Kuya Ungkap Kabar Terkini Soal Kucing di Rumahnya

Uya Kuya Ungkap Kabar Terkini Soal Kucing di Rumahnya

Uya Kuya Ungkap Kabar Terkini Soal Kucing di Rumahnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Uya Kuya dan istrinya, Astrid Kuya di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu (3/9). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus Anggota DPR RI, Uya Kuya mengungkap kabar terkini mengenai keberadaan kucing-kucing peliharaannya yang sempat hilang pasca-insiden penjarahan rumahnya, beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan sudah ada tiga ekor kucing yang kembali ke tangan keluarganya.

"Kucing sampai tadi malam yang sudah di tangan kami, ada tiga," kata Uya Kuya saat ditemui di Polres Metro Jakarta Timur, baru-baru ini.

Baca Juga:

Personel Tofu Reunion itu menyebut timnya masih terus melakukan pencarian terhadap kucing-kucing lainnya yang belum ditemukan.

Namun, proses pencarian dilakukan secara senyap untuk menghindari keributan lebih besar.

"Terus kami mendapatkan informasi beberapa ada, tim kami tetap cari tapi ya silent saja enggak terlalu gimana-gimana," tuturnya.

Baca Juga:

Uya Kuya mengatakan adanya pihak yang menemukan kucing dan menghubungi akun Instagram Tamara Asjikien untuk informasi lebih lanjut.

Selain itu, dia juga mengonfirmasi adanya kucing yang diamankan di Puskesmas Ragunan.

Uya Kuya mengungkapkan kabar terkini terkait keberadaan kucing-kucing peliharaan yang sempat hilang pasca-penjarahan rumahnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI