Uya Kuya Ungkap Kabar Terkini Soal Kucing di Rumahnya

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus Anggota DPR RI, Uya Kuya mengungkap kabar terkini mengenai keberadaan kucing-kucing peliharaannya yang sempat hilang pasca-insiden penjarahan rumahnya, beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan sudah ada tiga ekor kucing yang kembali ke tangan keluarganya.

"Kucing sampai tadi malam yang sudah di tangan kami, ada tiga," kata Uya Kuya saat ditemui di Polres Metro Jakarta Timur, baru-baru ini.

Personel Tofu Reunion itu menyebut timnya masih terus melakukan pencarian terhadap kucing-kucing lainnya yang belum ditemukan.

Namun, proses pencarian dilakukan secara senyap untuk menghindari keributan lebih besar.

"Terus kami mendapatkan informasi beberapa ada, tim kami tetap cari tapi ya silent saja enggak terlalu gimana-gimana," tuturnya.

Uya Kuya mengatakan adanya pihak yang menemukan kucing dan menghubungi akun Instagram Tamara Asjikien untuk informasi lebih lanjut.

Selain itu, dia juga mengonfirmasi adanya kucing yang diamankan di Puskesmas Ragunan.