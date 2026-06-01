V BTS Ungguli Wonbin Riize dalam Survei Popularitas Pemotretan Majalah

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Kim Tae-hyung atau V BTS terpilih sebagai artis K-pop yang paling ingin dilihat penggemar dalam pemotretan dan majalah berdasarkan hasil jajak pendapat mingguan di platform Picnic.

Hasil survei yang dilaporkan media Korea, Korea JoongAng Daily, menunjukkan V menempati posisi pertama dalam pemungutan suara yang berlangsung pada 1 hingga 15 Mei 2026.

Dalam jajak pendapat tersebut, V meraih total 598.184 suara, mengungguli sejumlah idol K-pop lain yang turut masuk dalam daftar pilihan penggemar.

Posisi kedua ditempati Wonbin dari RIIZE dengan perolehan 405.864 suara. Sementara posisi ketiga diraih Sangwon dari Alpha Drive One yang memperoleh 168.723 suara.

Platform Picnic menyebut V sebagai sosok yang memiliki daya tarik visual kuat dan konsisten menarik perhatian publik melalui berbagai proyek pemotretan maupun kampanye promosi.

Menurut penyedia platform, setiap penampilan V dalam publikasi majalah maupun sesi pemotretan kerap memberikan dampak positif terhadap penjualan produk yang ditampilkan serta meningkatkan popularitas merek di ranah digital.

Popularitas tersebut dinilai tidak lepas dari keterlibatan aktif para penggemar yang selalu mendukung berbagai aktivitas sang artis, mulai dari peluncuran karya musik hingga konten fesyen dan iklan.

Dukungan penggemar itu turut berkontribusi dalam meningkatkan nilai merek yang melekat pada V. Aktivitas promosi di media sosial dan tingginya antusiasme penggemar menjadi faktor yang diperhitungkan dalam industri hiburan dan pemasaran.