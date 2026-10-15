V2 Indonesia Raih Rekor MURI Lewat LED Videotron dengan Integrasi Penuh AI

jpnn.com, JAKARTA - V2 Indonesia kembali mencatatkan inovasi di industri teknologi digital Indonesia dengan meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui inovasi LED Videotron Pertama di Indonesia dengan Integrasi Penuh AI Terlatih.

Berlokasi di Mal Bali Galeria, Bali, teknologi ini menghadirkan pendekatan baru dalam dunia Digital Out-of-Home (DOOH) dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) ke dalam proses pemilihan iklan, penayangan konten kontekstual, hingga pengukuran respons audiens.

Berbeda dari videotron konvensional yang umumnya menayangkan iklan berdasarkan jadwal tetap, sistem yang dikembangkan V2 Indonesia mampu menentukan konten yang relevan berdasarkan kondisi lingkungan terkini.

Teknologi itu mengintegrasikan pembacaan cuaca, waktu, dan kepadatan lalu lintas dengan model kecerdasan buatan berbasis Large Language Model (LLM), sehingga pemilihan iklan dapat dilakukan secara adaptif tanpa harus menunggu perubahan jadwal secara manual.

Adapun penganugerahan rekor MURI ini dilakukan langsung di Mal Bali Galeria pada 9 Oktober 2026 dan dihadiri oleh CEO V2 Indonesia Rudi Hidayat beserta tim, Direktur Utama MURI Aylawati Sarwono serta General Manager Mal Bali Galeria Andry M. Sitania.

Salah satu keunggulan utama teknologi yang digadang oleh V2 Indonesia dalam penerapan teknologi LED videotron kali ini terletak pada kemampuannya mengambil keputusan penayangan berdasarkan konteks.

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Sistem mengenali delapan kondisi, yaitu pagi, siang, panas terik, matahari terbenam (sunset), malam, hujan, serta kemacetan atau kondisi traffic yang terjadi pada saat hujan.

Berdasarkan kondisi tersebut, sistem dapat menyesuaikan konten dan memilih materi iklan yang dinilai paling relevan. Sebagai contoh, iklan minuman dingin dapat diprioritaskan saat cuaca panas, sedangkan promosi layanan pesan-antar makanan dapat dipilih ketika hujan.