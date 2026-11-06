V4SR-RR: Superbike Produksi Massal Pertama CFMoto

jpnn.com - Panggung EICMA 2026 di Milan jadi saksi langkah berani CFMoto. Mereka resmi memperkenalkan V4SR-RR, superbike produksi massal pertamanya.

Bukan sekadar gertak sambal, CFMoto membekali jagoan barunya dengan dapur pacu V4 90 derajat berkapasitas 997 cc hasil olahan sendiri.

Tenaganya fantastis: menembus lebih dari 210 Hp dengan raungan mesin hingga 15.000 rpm.

Urusan jeroan pun tak main-main. Batang piston titanium dari Pankl—spesialis asal Austria—ditanamkan untuk menjaga performa sekaligus menekan bobot keringnya di angka 180 kilogram.

Teknologi counter-rotating crankshaft juga disematkan demi menjaga kelincahan motor saat diajak berbelok cepat.

Daya tarik utamanya terletak pada inovasi aerodinamika aktif.

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Winglet di fairing depan bisa bergerak independen dan menyesuaikan sudut secara asimetris.

Hasilnya, downforce roda depan melonjak hingga 20 persen saat melakukan pengereman keras di kecepatan 160 km/jam.