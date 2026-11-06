V4SR-RR: Superbike Produksi Massal Pertama CFMoto
jpnn.com - Panggung EICMA 2026 di Milan jadi saksi langkah berani CFMoto. Mereka resmi memperkenalkan V4SR-RR, superbike produksi massal pertamanya.
Bukan sekadar gertak sambal, CFMoto membekali jagoan barunya dengan dapur pacu V4 90 derajat berkapasitas 997 cc hasil olahan sendiri.
Tenaganya fantastis: menembus lebih dari 210 Hp dengan raungan mesin hingga 15.000 rpm.
Urusan jeroan pun tak main-main. Batang piston titanium dari Pankl—spesialis asal Austria—ditanamkan untuk menjaga performa sekaligus menekan bobot keringnya di angka 180 kilogram.
Teknologi counter-rotating crankshaft juga disematkan demi menjaga kelincahan motor saat diajak berbelok cepat.
Daya tarik utamanya terletak pada inovasi aerodinamika aktif.
Winglet di fairing depan bisa bergerak independen dan menyesuaikan sudut secara asimetris.
Hasilnya, downforce roda depan melonjak hingga 20 persen saat melakukan pengereman keras di kecepatan 160 km/jam.
Panggung EICMA 2026 di Milan jadi saksi langkah berani CFMoto. Mereka resmi memperkenalkan V4SR-RR, superbike produksi massal pertamanya.
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