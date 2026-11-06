menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » V4SR-RR: Superbike Produksi Massal Pertama CFMoto

V4SR-RR: Superbike Produksi Massal Pertama CFMoto

V4SR-RR: Superbike Produksi Massal Pertama CFMoto
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Superbike CFMoto V4SR-RR. Foto: cfmotoofficial

jpnn.com - Panggung EICMA 2026 di Milan jadi saksi langkah berani CFMoto. Mereka resmi memperkenalkan V4SR-RR, superbike produksi massal pertamanya.

Bukan sekadar gertak sambal, CFMoto membekali jagoan barunya dengan dapur pacu V4 90 derajat berkapasitas 997 cc hasil olahan sendiri.

Tenaganya fantastis: menembus lebih dari 210 Hp dengan raungan mesin hingga 15.000 rpm.

Baca Juga:

Urusan jeroan pun tak main-main. Batang piston titanium dari Pankl—spesialis asal Austria—ditanamkan untuk menjaga performa sekaligus menekan bobot keringnya di angka 180 kilogram.

Teknologi counter-rotating crankshaft juga disematkan demi menjaga kelincahan motor saat diajak berbelok cepat.

Daya tarik utamanya terletak pada inovasi aerodinamika aktif.

Baca Juga:

Winglet di fairing depan bisa bergerak independen dan menyesuaikan sudut secara asimetris.

Hasilnya, downforce roda depan melonjak hingga 20 persen saat melakukan pengereman keras di kecepatan 160 km/jam.

Panggung EICMA 2026 di Milan jadi saksi langkah berani CFMoto. Mereka resmi memperkenalkan V4SR-RR, superbike produksi massal pertamanya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co