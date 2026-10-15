Vacations Akhirnya Mempersembahkan Pursuit of Anything

jpnn.com, AUSTRALIA - Vacations, band indie-rock asal Australia, akhirnya merilis album terbaru yang bertitel Pursuit of Anything.

Grup beranggotakan vokalis Campbell Burns, bassist Jake Johnson, gitaris Nate Delizzotti, dan drummer Joseph Van Lier itu merilis album anyar melalui Nettwerk.

Bersamaan dengan perilisan album, Vacations juga memperkenalkan video musik untuk Lucky, Forever, lagu penutup sekaligus salah satu highlight dari album tersebut.

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Burns menggambarkan Lucky, Forever sebagai usaha untuk menulis lagu cinta paling klise yang bisa dibuat, sambil tetap berusaha menyampaikannya dengan tulus.

Menurutnya, lagu itu terinspirasi langsung dari pengalaman menghadiri pernikahan Johnson dan Van Lier.

"Aku ingin menulis sebuah lagu dari sudut pandang mereka. Aku sebenarnya jarang menulis lagu cinta, dan sebagai sebuah tema, rasanya sudah terlalu sering dibahas. Tapi rasanya menyegarkan bisa menulis sesuatu yang begitu sederhana dari segi tujuannya," ungkap Burns.

Pada bulan Juli 2026 lalu, Vacations membawa ‘Holy Grail’ Tour ke Asia untuk pertama kalinya, dengan rangkaian pertunjukan di Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Kini, setelah perjalanan tersebut, band tersebut mengarahkan sorotan sepenuhnya kepada ‘Pursuit of Anything’.