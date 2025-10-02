menu
Vadel Badjideh Divonis 9 Tahun Penjara, Begini Komentar Nikita Mirzani

Vadel Badjideh Divonis 9 Tahun Penjara, Begini Komentar Nikita Mirzani

Vadel Badjideh Divonis 9 Tahun Penjara, Begini Komentar Nikita Mirzani
Aktris Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani memberi komentar soal Vadel Badjideh yang divonis 9 tahun penjara atas kasus yang dilaporkannya.

Dia merasa berapa pun hukuman Vadel Badjideh tidak bakal bisa mengembalikan masa depan anaknya, LM alias Lolly.

"Mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun, tidak bisa lagi mengembalikan masa depan anak saya," kata Nikita Mirzani dalam tayangan Intens Investigasi, Kamis (2/10).

Perempuan berusia 39 tahun itu juga menyoroti sikap Vadel Badjideh selama menjalani penahanan di Cipinang.

Menurut Nikita Mirzani, Vadel Badjideh bukannya tobat, justru membongkar aib anaknya kepada penghuni rutan lainnya.

"Dia omongkan semua yang sudah dilakukannya kepada anak saya," ucap pemain film Jakarta Undercover itu.

Oleh sebab itu, Nikita Mirzani berharap Vadel Badjideh bisa segera tobat.

Dia merasa mantan kekasih Lolly itu perlu rajib beribadah agar menjadi pribadi yang baik.

