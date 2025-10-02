menu
Vadel Badjideh Divonis 9 Tahun Penjara, Ibunda Syok

Vadel Badjideh di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (16/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Vadel Badjideh dijatuhi vonis sembilan tahun penjara terkait kasus asusila dan aborsi terhadap putri Nikita Mirzani, LM.

Adapun putusan terhadap Vadel Badjideh itu telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (1/10).

Hukuman berat terhadap selebritas TikTok itu tentu membuat keluarganya terguncang hebat.

Ibu Vadel Badjideh, Titin pun menjadi orang yang paling terpukul atas vonis sang putra.

Kakak Vadel, Martin Badjideh, mengungkapkan, ibunya mengalami syok setelah mendengar putusan majelis hakim.

"Mama tuh syok ya. Tadi juga sempat langsung drop, kakinya lemas juga," ujar Martin Badjideh di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Rabu malam.

Namun, bukan hanya sang ibunda yang syok saat mendengar adiknya divonis hukuman penjara yang tak sebentar.

Martin Badjideh mengaku, tubuhnya ikut bergetar ketika menyaksikan pembacaan putusan sang adik

