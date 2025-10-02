menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Vadel Badjideh Siap Banding dan Tantang Tes DNA Janin LM

Vadel Badjideh Siap Banding dan Tantang Tes DNA Janin LM

Vadel Badjideh Siap Banding dan Tantang Tes DNA Janin LM
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Vadel Badjideh dan kuasa hukumnya, Oya Abdul Malik seusai sidang, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (30/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Vadel Badjideh mengajukan banding atas putusan majelis hakim terkait kasus tindak asusila anak di bawah umur dan aborsi.

Adapun Vadel Badjideh divonis sembilan tahun penjara terkait kasus tersebut.

Kuasa hukum Vadel Badjideh, Oya Abdul Malik mengatakan, pihaknya bakal mengajukan banding.

Baca Juga:

"Banding," ujar Oya Abdul Malik di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Dalam kesepatan yang sama, dia menyoroti salah satu fakta persidangan kliennya.

Yakni, terkait keterangan saksi ahli forensik yang menyatakan usia janin yang digugurkan sudah memasuki minimal 20 minggu atau lima bulan dalam kandungan.

Baca Juga:

Oya mengatakan, jika ditarik mundur maka awal kehamilan putri Nikita Mirzani, LM terjadi ada Januari atau Februari 2024.

"20 sampai 28 minggu, kami tarik mundur 20 minggu antara bulan Januari atau Februari sudah hamil. Di mana bulan Januari dan Februari beradanya Lolly? Lolly berada di UK," tuturnya.

Pihak Vadel Badjideh mengajukan banding atas putusan majelis hakim terkait kasus tindak asusila anak di bawah umur dan aborsi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI