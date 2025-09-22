menu
Vadel Badjideh Ungkap Persiapannya Menjelang Sidang Vonis di Kasus Asusila
Vadel Badjideh di PN jakarta Selatan, Rabu (9/7) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Vadel Badjideh akan menghadapi sidang putusan terkait kasus dugaan tindak asusila pada Rabu (1/10). 

Mantan kekasih putri Nikita Mirzani, LM, itu tampaknya sudah siap untuk mengadapi sidang putusan nanti.

"Mental aman, selalu aman. (Sampai sekarang) aman," ujar Vadel Badjideh di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/9).

Menjelang putusan yang akan dibacakan pekan depan, dia lantas mengungkapkan persiapannya.

Tak neko-neko, selebritas TikTok itu mengaku hanya terus berdoa untuk sidang putusan nanti.

"Doa yang pastinya, selalu doa," kata Vadel Badjideh.

Dia pun mengaku sudah lebih legawa untuk menghadapi sidang putusannya tersebut.

"Lebih legawa, harus ikhlas," ucap Vadel Badjideh.

