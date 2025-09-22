Vadel Badjideh Ungkap Persiapannya Menjelang Sidang Vonis di Kasus Asusila
jpnn.com, JAKARTA - Vadel Badjideh akan menghadapi sidang putusan terkait kasus dugaan tindak asusila pada Rabu (1/10).
Mantan kekasih putri Nikita Mirzani, LM, itu tampaknya sudah siap untuk mengadapi sidang putusan nanti.
"Mental aman, selalu aman. (Sampai sekarang) aman," ujar Vadel Badjideh di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/9).
Menjelang putusan yang akan dibacakan pekan depan, dia lantas mengungkapkan persiapannya.
Tak neko-neko, selebritas TikTok itu mengaku hanya terus berdoa untuk sidang putusan nanti.
"Doa yang pastinya, selalu doa," kata Vadel Badjideh.
Dia pun mengaku sudah lebih legawa untuk menghadapi sidang putusannya tersebut.
"Lebih legawa, harus ikhlas," ucap Vadel Badjideh.
Vadel Badjideh akan menghadapi sidang putusan terkait kasus dugaan tindak asusila pada Rabu (1/10).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Nikita Ungkap Kerugian selama Ditahan, Muse Sukses Hibur Fan
- Berkasus Dengan Reza Gladys, Nikita Mirzani Ungkap Kerugian Selama Ditahan 7 Bulan
- Selain Gugatan Rp114 Miliar, Nikita Mirzani Siapkan Laporan Lain untuk Reza Gladys
- Saksi Nikita Mirzani Gelagapan Saat Ditanya Soal Pertemuan Dengan Sang Selebritas
- 3 Berita Artis Terheboh: Provokator Penjarahan Rumah Uya Diburu, Nikita Mirzani Mengamuk
- Hakim Nasihati Saksi yang Dihadirkan Oleh Nikita Mirzani Dalam Sidang