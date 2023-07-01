Valencia vs Barcelona: Yamal Cetak Brace, Blaugrana Menang 5-0

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona menghajar Valencia 5-0 pada jornada keempat Liga Spanyol (LaLiga) 2026/27 di Stadion Mestalla, Minggu.

Lamine Yamal mencetak dua dari lima gol untuk kemenangan Blaugrana. Tiga gol lainnya dicetak Raphinha, Fermin Lopez, dan Pedri.

Tambahan tiga poin menempatkan Barcelona makin kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 12 angka dari empat pertandingan.

Sementara itu, Valencia terpuruk di dasar klasemen dengan baru mengumpulkan satu poin, demikian laman resmi LaLiga.

Barcelona langsung mengambil kendali pertandingan. Lamine Yamal membuka keunggulan Blaugrana ketika laga baru berjalan enam menit.

Bintang Timnas Spanyol itu memanfaatkan umpan lambung Fermin Lopez, kemudian melepaskan tembakan trivela dari dekat gawang Valencia yang gagal dihentikan Stole Dimitrievski. Barcelona unggul 1-0.

Barcelona menggandakan keunggulan pada menit ke-22. Kali ini, Fermin Lopez mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan umpan Anthony Gordon dengan tembakan first-time yang bersarang di gawang Valencia.

Los Cules hampir menambah keunggulan pada menit ke-39. Fermin Lopez melakukan aksi individu di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan. Namun, bola ditepis Dimitrievski dan kemudian membentur tiang gawang.