Valencia vs Real Madrid: Menang 2-0, Los Blancos Tempel Ketat Barcelona

Valencia vs Real Madrid: Menang 2-0, Los Blancos Tempel Ketat Barcelona

Valencia vs Real Madrid: Menang 2-0, Los Blancos Tempel Ketat Barcelona
Real Madrid CF (ANTARANEWS/Ardika)

jpnn.com - JAKARTA - Laga Valencia vs Real Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol di Stadion Mestalla, Senin dini hari WIB berakhir dengan kemenangan Los Blancos.

Real Madrid menang 2-0 atas Valencia berkat gol dari Alvaro Carreras dan Kylian Mbappe.

Hasil ini membuat Real Madrid menyempitkan jarak dengan Barcelona.

El Real kembali menempel ketat Barcelona di puncak klasemen.

Tim asuhan Alvaro Arbeloa itu mengoleksi 57 poin, hanya satu angka di bawah Blaugrana.

Adapun Valencia kian terpuruk di papan bawah setelah menelan kekalahan ke-10 musim ini dan tertahan di peringkat ke-17 dengan 23 poin, demikian lama LaLiga.

Real Madrid tampil dominan sejak awal di kandang Valencia.

Sejak awal pertandingan, Mbappe Cs langsung menekan tuan rumah.

Valencia vs Real Madrid, Menang 2-0, Los Blancos terus menempel ketat Barcelona di klasemen sementara Liga Spanyol.

