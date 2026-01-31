menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Valentino Rossi Menjajal Sirkuit Mandalika, Yamaha dan Cargloss Turun Tangan

Valentino Rossi Menjajal Sirkuit Mandalika, Yamaha dan Cargloss Turun Tangan

Valentino Rossi Menjajal Sirkuit Mandalika, Yamaha dan Cargloss Turun Tangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kehadiran Valentino Rossi di Sirkuit Mandalika menjadi sorotan tersendiri bagi dunia motorsport nasional. Foto: Pertamina Enduro.

jpnn.com, JAKARTA - Valentino Rossi akhirnya menorehkan jejak ban di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.

Pertama kalinya legenda hidup MotoGP itu menjajal langsung lintasan Mandalika dalam sesi track day eksklusif yang menjadi bagian dari dukungan Yamaha pada program Pertamina Enduro VR46 Riders Academy.

Momen itu terasa spesial karena Rossi turun dengan Yamaha YZF-R1 GYTR edisi VR46 Tribute.

Baca Juga:

Motor tersebut bukan sembarang R1, melainkan hadiah perpisahan dari Yamaha saat Rossi resmi pensiun dari MotoGP pada 2021.

Valentino Rossi Menjajal Sirkuit Mandalika, Yamaha dan Cargloss Turun Tangan

Di balik tampilannya, motor diracik oleh divisi Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR), dengan spesifikasi yang sangat dekat dengan motor balap World Superbike.

Baca Juga:

Jantung pacunya mengandalkan mesin 998 cc empat silinder segaris yang mampu menyemburkan tenaga hingga 218 hp.

Performa tersebut dikendalikan ECU Marelli REX 140 dan disalurkan melalui transmisi manual 6-percepatan, sehingga karakter balap tetap terasa.

Valentino Rossi menjajal langsung Sirkuit Mandalika dalam sesi track day bagian dari dukungan Yamaha pada program Pertamina Enduro VR46 Riders Academy.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI