Valentino Rossi Menjajal Sirkuit Mandalika, Yamaha dan Cargloss Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Valentino Rossi akhirnya menorehkan jejak ban di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.

Pertama kalinya legenda hidup MotoGP itu menjajal langsung lintasan Mandalika dalam sesi track day eksklusif yang menjadi bagian dari dukungan Yamaha pada program Pertamina Enduro VR46 Riders Academy.

Momen itu terasa spesial karena Rossi turun dengan Yamaha YZF-R1 GYTR edisi VR46 Tribute.

Motor tersebut bukan sembarang R1, melainkan hadiah perpisahan dari Yamaha saat Rossi resmi pensiun dari MotoGP pada 2021.

Di balik tampilannya, motor diracik oleh divisi Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR), dengan spesifikasi yang sangat dekat dengan motor balap World Superbike.

Jantung pacunya mengandalkan mesin 998 cc empat silinder segaris yang mampu menyemburkan tenaga hingga 218 hp.

Performa tersebut dikendalikan ECU Marelli REX 140 dan disalurkan melalui transmisi manual 6-percepatan, sehingga karakter balap tetap terasa.