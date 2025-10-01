Valentino Rossi & Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Sapa Penggemar di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Para pecinta MotoGP, khususnya penggemar setia Valentino Rossi serta pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli mendapatkan kesempatan berharga bertemu langsung dalam kegiatan 'Meet and Greet' di kawasan Senayan, Jakarta pada Selasa 30 September 2025.
Kehadiran fan Indonesia yang rela menunggu berjam-jam, membawa berbagai merchandise untuk ditandandatangani atau sekedar menyapa dan foto bersama, mendapatkan apresiasi dari para pembalap.
Fan Indonesia juga memiliki tempat tersendiri di hati Valentino Rossi.
Rossi mengaku merasa bahagia bisa mendapatkan dukungan dari seluruh penggemar di Indonesia.
"Saya bahagia bisa berada di Jakarta sekaligus mendapat dukungan spesial dari seluruh fan Indonesia. MotoGP sangat terkenal di Indonesia dan saya bisa merasakan passion luar biasa dari para pecinta MotoGP ini," ungkap Rossi.
Di kesempatan yang sama, Franco Morbidelli mengaku merasa bahagia bisa hadir dan melakukan balapan di Indonesia.
"Selain karena Indonesia sangat indah, para penggemar MotoGP di disini memiliki passion yang besar terhadap olahraga balap, mereka juga memberikan dukungan kuat kepada kami sebagai pembalap," ungkap Franco.
Hadirnya Meet and Greet ini merupakan upaya Pertamina melalui PT Pertamina Lubricants sebagai wujud apresiasi terhadap para pecinta MotoGP tanah air.
Begini momen istimewa bagi fan Indonesia saat bertemu langsung dengan Valentino Rossi serta pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Satu dari Lima Juara Dunia Absen di MotoGP Indonesia 2025
- Valentino Rossi Apresiasi Pertamina: Dari Mandalika ke Dunia, Bawa Semangat Talenta Muda
- MotoGP Indonesia 2025: Morbidelli Terpesona Mandalika, Tapi 1 Tantangan Besar Menanti
- MotoGP Indonesia 2025: Duo VR46 Ungkap Cara Melawan Jetlag, Morbidelli Bikin Heboh
- Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Hadirkan 24 SPBU Hingga ke Pelosok 3T
- Seusai Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Marc Marquez Mengaku Senang