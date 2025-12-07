Valskrie 2025 Universitas Bakrie: Ajak Gen Z Lestarikan Permainan Tradisional

jpnn.com, JAKARTA - Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie menyelenggarakan Festival Seni Budaya Bakrie, VALSKRIE 2025: “Gebyar Dolan, Mari Tong Lestarikan!” di Kampus Plaza Festival.

Festival itu menghadirkan tujuh permainan tradisional Nusantara dan melibatkan lebih ratusan mahasiswa serta peserta eksternal dari kalangan siswa SMA.

Valskrie merupakan agenda tahunan mahasiswa Ilmu Komunikasi sebagai proyek akhir mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya.

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo menekankan permainan tradisional adalah identitas penting bangsa yang tidak dimiliki negara lain.

“Nenek moyang kita mengajarkan begitu banyak permainan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Terima kasih karena melalui Valskrie kalian ikut melestarikan warisan ini” ujarnya.

Dia juga menegaskan peran Gen Z dalam mempromosikan budaya di era digital.

“Kita punya kekuatan luar biasa. Dengan media sosial, promosi kebudayaan bisa mendunia. Banyak hal menjadi viral karena konten yang kalian buat. Pelestarian kebudayaan dan peluang permainan tradisional untuk mendunia ada di tangan kalian” tambah beliau.

Seluruh rangkaian dirancang dan dijalankan sendiri oleh mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran berbasis pengalaman, sejalan dengan tagline Universitas Bakrie “Experience The Real Things”.