Van Gastel Blak-blakan Soal Cara Persib Hancurkan PSIM
jpnn.com - PSIM Yogyakarta pulang tanpa hasil dari lawatannya ke markas Persib Bandung pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan Persib vs PSIM berakhir dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5/2026).
Persib mengamankan tiga poin berkat gol semata wayang Patricio Matricardi pada menit ke-2.
Situasi tersebut membuat PSIM kesulitan mengembangkan permainan.
Tekanan sejak menit awal memaksa Laskar Mataram lebih banyak bertahan dan mencoba meredam intensitas serangan Maung Bandung.
Hasil ini membuat PSIM kembali menelan hasil negatif dan memperpanjang catatan tanpa kemenangan.
Tercatat, tim asal Yogyakarta itu belum sekalipun meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.
Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel mengakui gol cepat menjadi faktor yang sangat memengaruhi jalannya pertandingan.
