Van Gastel Prediksi Duel Panas Persija vs Persib Bisa Tentukan Juara Super League

jpnn.com - Persaingan juara BRI Super League makin membara. Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel memprediksi duel hidup-mati antara Persib Bandung dan Borneo FC bakal ditentukan dalam beberapa laga terakhir yang penuh tekanan.

Van Gastel menyebut Persib memang masih berada di posisi terdepan seusai mengoleksi 72 poin dari 31 pertandingan. Namun, situasi belum sepenuhnya aman karena Borneo FC juga kini memiliki poin yang sama.

Borneo sukses mengalahkan Persita Tangerang di Stadion Segiri kemarin. Kondisi itu membuat perburuan trofi musim ini diprediksi berlangsung panas hingga pekan terakhir.

Menurut Van Gastel, tekanan terbesar justru kini berada di kubu Persib. Pasalnya, setelah menang tipis 1-0 atas PSIM, Maung Bandung sudah ditunggu laga panas kontra Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 Mei.

Dia menilai duel klasik itu bisa menjadi penentu arah gelar juara musim ini. Bermain di kandang Persija disebut bukan perkara mudah karena atmosfer laga selalu sarat tekanan dan emosi tinggi.

"Pertandingan di Jakarta selalu sulit untuk tim tamu. Tekanannya besar dan emosinya tinggi. Itu ujian besar bagi Persib," kata Van Gastel.

Pelatih asal Belanda itu melihat Persib memiliki skuad yang solid musim ini. Namun, konsistensi Borneo FC membuat peluang juara masih terbuka bagi kedua tim.

Van Gastel bahkan menilai satu kesalahan kecil bisa langsung mengubah posisi puncak klasemen. Untuk itu, dia yakin perebutan trofi tidak akan selesai dalam waktu dekat.