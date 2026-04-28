Vans dan Lawless Burgerbar Lanjutkan Kolaborasi, Release Party Segera Digelar

jpnn.com, JAKARTA - Vans dan Lawless Burgerbar akhirnya kembali menghadirkan kolaborasi Part 2.

Setelah debut sukses di USS, kolaborasi tersebut kini hadir lebih besar, lebih berani dan bisa dinikmati lebih luas.

Kelanjutan kolaborasi Vans dan Lawless Burgerbar tidak hanya menghadirkan kembali menu Off The Law, tetapi juga memperkenalkan tambahan menu baru yang makin memperkaya pengalaman.

Menu baru tersebut yakni Off The Law Red Chili Burger, Fried Waffle Fries, serta Melon Grab Mocktail yang segar.

Setiap menu dirancang untuk merepresentasikan semangat rebellious yang menjadi DNA dari Vans dan Lawless Burgerbar.

Kolaborasi Vans x Lawless Burgerbar akan berlangsung dalam waktu terbatas, hanya selama satu bulan.

"Jadi pastikan kamu tidak melewatkannya," ungkap pihak Lawless Burgerbar dalam keterangan resmi.

Kolaborasi Vans dan Lawless Burgerbar akan dirilis pada 30 April 2026, yang dirayakan melalui release party di Lawless Burgerbar Blok M, Jakarta.