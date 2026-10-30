Vans Hadirkan Pengalaman Konsep Retail Terbaru, Pertama Kali di Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya di kawasan Asia Tenggara, konsep gerai terbaru Vans akhirnya dibuka di Grand Indonesia, Jakarta pada Jumat (30/10).

Mengusung suasana khas California Selatan yang tetap mempertahankan warisan kultur Skateboarding sebagai pondasi utama, namun kini gerai Vans terasa tampil lebih mewah.

Dengan luas 100 Sqm, Vans Grand Indonesia seakan memberikan sentuhan baru bagi para pencinta Vans di Indonesia.

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Setelah konsep gerai-gerai sebelumnya lebih banyak memadukan unsur kayu gelap dan besi berwarna hitam, kali ini Vans seakan mendobrak pakem standar, sesuai dengan semangat 'Off The Wall' yang kerap diusung melalui estetika dinding beton ekspos dengan tekstur visual yang unik.

Keunikan itu dipadu dengan material besi abu-abu dengan aksen geometri yang tegas terinspirasi dari karakter khas skatepark yang autentik, dan menggunakan banyak ornamen yang meleburkan seni, desain serta sentuhan komunitas ke dalam ruang yang membawa semangat kreatif namun tetap memiliki karakter khas Vans yang lebih ekspresif.

"Kita sebut ini sebagai salah satu the finest of the retail experience, karena memang secara konsep ini beda banget dengan store lain, bukan cuma di Indonesia, tetapi di beberapa negara South East Asia. Ini untuk pertama kalinya konsep ini diperkenalkan di South East Asia, jadi Indonesia adalah negara pertama," kata Michael Kienzy, Head of Marketing Communications Vans Indonesia di Vans Grand Indonesia, Jakarta pada Jumat (30/10).

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Berangkat dari semangat untuk terus mendorong kreatifitas tanpa batas, Vans Grand Indonesia juga menghadirkan interpretasi baru terhadap identitas ikonis brand melalui elemen artistik yang berani dan tidak biasa.

Salah satu sorotan utamanya adalah instalasi yang terinspirasi dari waffle sole khas Vans yang menjadi visualisasi bagaimana idealisme yang autentik mampu mendorong seseorang untuk terus melampaui batas.